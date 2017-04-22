Теледебаты кандидатов в президенты Франции пройдут 20 апреля

Государственный телеканала France 2 проведет трансляцию дебатов с участием всех 11 кандидатов в президенты Франции 20 апреля. Об этом сообщило агентство AFP.

Согласно его информации, дебаты начнутся в 20:00 по местному времени (21:00 млд).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что намеченные на 20 апреля теледебаты будут отменены после того, как некоторые претенденты на высший пост страны заявили, что не будут принимать в них участие.

Так, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон заявил, что не считает правильным проведение дебатов столь близко к дате первого тура, голосование по которому назначено на 23 апреля.

В дальнейшем аналогичную позицию заняла и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, а также ряд других политиков.

Первые дебаты претендентов на пост главы Французской Республики, которые прошли 4 апреля, посмотрели 6,3 млн телезрителей, пишет ТАСС.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что наиболее вероятным является выход во второй тур Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен.