Страны Латинской Америки просят главу Венесуэлы провести выборы

Министерства иностранных дел 11 латиноамериканских стран обратились к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с просьбой провести выборы в своей стране, чтобы положить конец экономическому кризису.

"Мы призываем правительство боливарской республики Венесуэла как можно скорее определить даты выборов, которые позволили бы найти решение серьезному кризису, в котором находится страна", - говорится в заявлении.

"Мы призываем власти гарантировать соблюдение права людей на мирные собрания, как того требует конституция, - сказано в тексте. - Мы также призываем оппозицию пользуясь этим правом помнить об ответственности".

Обращение подписали представители МИД Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Гватемалы, Гондураса, Парагвая, Уругвая и Перу.

В Венесуэле продолжается противостояние между президентом и оппозицией, контролирующей парламент. Противники Мадуро считают, что его политика привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод.

Президент говорит, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и СМИ.

Депутаты от оппозиции сейчас доминируют в Национальной ассамблее Венесуэлы. На фоне борьбы Мадуро и депутатов за власть верховный суд страны рассматривает возможность забрать ограничить полномочия парламента.

В январе депутаты одобрили резолюцию, согласно которой президент Мадуро признан "покинувшим свой пост", сообщает ВВС.

Политический кризис обостряется на фоне крайне сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

Оппозиционные протесты с требованием отставки президента в Венесуэле проходят не первый год, в начале апреля апреле они возобновились. С 4 апреля, по данным властей, десятки людей получили ранения в столкновениях с полицией и около 100 человек были задержаны.

В октябре правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Венесуэлы в игнорировании гуманитарного кризиса в стране и в недостаточных усилиях по восполнению острой нехватки продуктов питания и медикаментов.