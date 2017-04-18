Ученые: дешевые спутники увеличат риск столкновений в космосе

Запуск тысяч дешевых телекоммуникационных спутников может привести к резкому увеличению объема космического мусора на орбите и к росту количества столкновений в космическом пространстве.

Как отмечается в исследовании Саутгемптонского университета, в течение ближайших 200 лет число столкновений между спутниками может вырасти в полтора раза.

"В производстве спутников произошли значительные изменения. Стоимость производства одного телекоммуникационного спутника обычно достигает сотен миллионов фунтов, однако при серийном производстве спутники смогут стоить гораздо дешевле", - отмечает автор исследования Хью Льюис.

По словам ученого, ожидается, что уже в следующем году будет запущено значительно больше спутников, чем обычно. На сегодняшний день на орбите уже насчитывается около 1300 действующих спутников.

Для снижения рисков космических столкновений ученые рекомендуют, в частности, перемещать спутники на низкую орбиту после окончания миссии, чтобы они сгорали в земной атмосфере.

Специалисты также советуют уменьшать размеры и вес космических аппаратов, снабжать их силовыми установками и организовывать специальные миссии по снятию с орбиты неисправных спутников, сообщает ВВС.

Однако, как отмечает глава отдела по проблемам космического мусора Европейской космической ассоциации Холгер Крэг, в условиях жесткой конкуренции многие компании не могут выполнять все необходимые требования по своевременной утилизации своих спутников.

Сегодня на орбите Земли насчитывается около 750 тысяч объектов размером более одного сантиметра, и объем космического мусора уже является препятствием для дальнейшего освоения космоса.

Поскольку средняя скорость движения объектов составляет 40 тысяч километров в час, столкновения на орбите могут привести к серьезным последствиям.