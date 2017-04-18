Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.

Мэй, возглавившая британское правительство в июле 2016 года после ухода Дэвида Кэмерона, до последнего исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

Фунт стерлингов сразу после объявления Мэй незначительно упал по отношению к доллару, однако почти сразу же курс британской валюты поднялся до самых высоких показателей с февраля - до 1,271 доллара.

Опросы показывают, что Мэй с большой долей вероятности выборы выиграет, победа усилит позиции Консервативной партии в преддверии переговоров о выходе из ЕС и уменьшит политическую непредсказуемость в стране.

По мнению Мэй, политические игры других партий мешают успешному выходу из ЕС и стабильности внутри страны. "Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас", - заявила глава правительства.

По словам Мэй, сейчас страна действует как единое целое, а Вестминстер - нет.

Оппозиционная Лейбористская партия ранее обещала заблокировать финальное соглашение о выходе из ЕС, Шотландская национальная партия обещала голосовать против договоренностей, а либерал-демократы угрожали завести работу парламента в тупик, пишет ВВС.

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.

Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал решение премьер-министра, сказав, что выборы дадут возможность британцам "проголосовать за правительство, которое будет ставить во главу угла интересы большинства".

"Лейбористы предлагают эффективную альтернативу сегодняшнему правительству, которое оказалось неспособно перестроить экономику, а вместо этого устроило разрушительные сокращения расходов и привело к снижению уровня жизни", - добавил Корбин.

"Это возможность изменить направление развития страны. Если вы не хотите катастрофически тяжелого "брексита". Если вы хотите, чтобы Британия осталась в едином рынке. Если вы хотите, чтобы Британия оставалась открытой, толерантной и единой. Это ваш шанс", - прокомментировал лидер либерал-демократической партии Тим Фаррон.

"Только либерал-демократы могут не допустить консервативного большинства", - добавил Фаррон.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила консерваторов в желании "повернуть Британию вправо, навязать жесткий "брексит" и провести еще больщие сокращения расходов, сказав: "Мы должны постоять за Шотландию".

Как сообщил представитель премьера, Мэй уже сообщила королеве Елизавете Второй о намерении попросить парламент проголосовать за досрочные выборы.

Предшественник Мэй на посту премьера Дэвид Кэмерон назвал ее решение смелым и правильным.

"Мои самые лучшие пожелания всем консервативным кандидатам", - написал в "Твиттере" Кэмерон, в июле 2016 года ушедший в отставку после поражения на референдуме о выходе из Европейского союза.

Ярые сторонники "брексита" из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) назвали решение Мэй циничным и продиктованным не столько желанием принести стране благополучие, сколько слабостью оппозиционной Лейбористской партии.

"Мы находимся в самом разгаре переговоров о "брексите", и эти выборы - отличная возможность для 52% [проголосовавших за выходе из ЕС на референдуме] проголосовать за UKIP, единственную партию, всем сердцем выступающую за быстрый и эффективный "брексит"", - прокомментировал лидер партии Пол Наттол.

Предыдущие выборы в британский парламент состоялись 7 мая 2015 года, следующие выборы должны были состояться не ранее 2020 года.

Сейчас законопроект о проведении досрочных выборов должен одобрить парламент. Для его принятия необходимы две трети голосов членов Палаты общин.

Палата общин состоит из 650 депутатов, то есть для того, чтобы досрочные выборы состоялись, необходима поддержка 434 парламентариев.