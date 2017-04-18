Памятник доктору Айболиту установили в Одессе

Возле одной из аптек Одессы установили первый в Украине памятник доктору Айболиту - герою сказки Корнея Чуковского. Сам Чуковский провел детство в Одессе.

Скульптура изображает самого сказочного доктора, дерево и сову. В руках у Айболита - ложка и тюбик с лекарством, пишет пользователь Facebook Алина Манасова.

"Если погладить Сову, сидящую на плече у доктора, - пройдет головная боль. А потрогав ложку, исчезнет чувство голода", - пишет автор фотографий.