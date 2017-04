Издание Metro пишет, что на место происшествия направлены полицейские и десять машин с 72 пожарными, сообщает korrespondent.net.

Early stages of #Ealing hotel blaze on Uxbridge Road captured by @CIPerrin. Please avoid the area if possible https://t.co/2l22e8ISIe pic.twitter.com/hvmP2Ofxvq