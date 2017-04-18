Во время фестиваля воды в Мьянме погибли сотни людей

В Мьянме во время проведения четырехдневного фестиваля воды погибли 285 людей, более тысячи получили ранения, сообщает India Today.

"Традиционный водный фестиваль Тиньянь в этом году проходил с четверга по воскресенье, 13-16 апреля. Смертность была в 13 раз больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

По данным издания, среди погибших 10 были в Най Пий Тау, 44 – в Янгоне, 36 – в Мандалае, 26 – в регионе Сагайнг, 11 – в районе Танинтари, 37 – в районе Баго, 11 – в районе Магуэй, 20 – в штате Мон, 17 - в Ракхине, 29 – Шан и 28 – в регионе Айявадди.

Правоохранители зарегистрировали на водном фестивале в общей сложности 1200 уголовных дел. Они были связаны с убийствами, ДТП, употреблением наркотиков, кражами, завладением оружием и групповым насилием, пишет korrespondent.net.