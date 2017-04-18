РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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