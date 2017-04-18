В Британии полиция заблокировала учащихся в колледже из-за угрозы стрельбы

Полиция Великобритании закрыла колледж в графстве Большой Манчестер на северо-западе страны из-за поступившей угрозы стрельбы в заведении, пишет британское издание Daily Mail.

По данным газеты, неизвестный пользователь в микроблоге Twitter пообещал прийти в колледж "с заряженным оружием" и открыть огонь по детям.

В здании находится две тысячи человек, полиция никого не впускает и не выпускает. Около учебного заведения собрались родители, волнующиеся за своих детей, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент аккаунт неизвестного, обещавшего утроить стрельбу, удален.