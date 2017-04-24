На Радоницу до кладбища Святого Лазаря будут ходить 50 автобусов

На Радоницу до кладбища Святого Лазаря будут ходить 50 автобусов. В воскресенье и понедельник проезд будет бесплатным.

10 автобусов выведут на маршрут "С", который стартует с улицы Василе Александри.

30 автобусов будут циркулировать по маршруту "D", который начнется у цирка.

10 автобусов 27-го маршрута также будут отправляться от цирка, а затем двигаться по Московскому проспекту и Студенческой улице.

В случае необходимости до кладбища Святого Лазаря продлят маршруты 24-го и 25-го троллейбусоы, а также маршруток 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189. Движение частного транспорта по улице Дойна, от Соколень до главного входа на кладбище, запретят.





