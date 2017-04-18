На футбольном матче в Иране арестовали переодетых мужчинами болельщиц

В Иране арестовали группу из восьми женщин, которые переоделись мужчинами, чтобы посмотреть с трибун матч местного футбольного чемпионата.

Болельщицы были задержаны на территории тегеранского стадиона "Азади" во время игры между командами "Эстегляль" и "Персеполис", выступающими в иранской Про-лиге.

Как сообщил глава управления безопасности муниципалитета Тегерана, несмотря на то, что местные исламские законы запрещают женщинам посещать спортивные соревнования с участием мужчин, многие поклонницы спорта регулярно пытаются попасть на трибуны.

Духовные власти Ирана заявляют, что запрет на посещение стадионов нацелен на защиту чести самих женщин, которым совершенно не подходит обстановка спортивных мероприятий. Поклонницам спорта рекомендуется следить за соревнованиями по телевизору, пишет vesti.ru.

Помимо запрета на посещение стадионов, женщинам в Иране специальной фетвой духовного лидера страны Али Хаменеи также было недавно запрещено кататься в общественных местах на велосипедах, так как это может привлечь нежелательное внимание мужчин. Слабый пол в стране также могут наказать за загрузку в Интернет своих изображений без платка на голове, а также видеозаписей своего пения.