Ученые: мамонты страдали от заболеваний, которые сегодня характерны для людей

Судьба вымерших мамонтов не перестаёт волновать учёных. Согласно недавнему исследованию, последних мамонтов на Земле погубила "геномная катастрофа". А новая работа российских палеонтологов из Томского государственного университета (ТГУ) раскрыла секреты патологий гигантских млекопитающих.

Палеонтолог ТГУ Сергей Лещинский изучил коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны – Берелёх. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьёзных патологий, типичных и для скелетной системы человека.

"Захоронение шерстистых мамонтов было обнаружено в древней старице реки Берелёх, – рассказывает Лещинский. – В ходе первых экспедиций в начале 1970-х годов исследователи собрали более восьми тысяч останков, но вывезти весь материал сразу не было возможности. В итоге его большую часть складировали на месте работ". По его словам, только полторы тысячи костей и зубов удалось отправить в Санкт-Петербург для хранения в фондах Зоологического музея РАН.

По словам учёного, останки мамонтов, живших около 13–12 тысяч лет назад на территории современной Якутии, прекрасно сохранились. Кости животных сносило в старицу Берелёха и перекрывало отложениями – это и спасало их от выветривания и повреждения хищниками. В условиях многолетней мерзлоты разложение тканей идёт медленно, поэтому даже спустя тысячелетия на некоторых костях уцелели хрящи.

В процессе работы с коллекцией было установлено, что 42% образцов имеют признаки заболеваний скелетной системы. Среди них есть две патологии, которые на останках данного вида никто в мире ещё не выявлял.

"Одно из заболеваний у врачей называется "суставная мышь" или "рисовое зерно". Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани. Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьёзном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении и часто становилось лёгкой добычей хищников", — поясняет Лещинский.

Ещё одна аномалия, впервые описанная у мамонтов, – незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков, в которых в норме расположены кровеносные сосуды и нервные сплетения. Позвонков с таким отклонением несколько, и очевидно, что они принадлежат разным особям.

Однако в большинстве случаев у мамонтов встречаются признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ из-за недостатка или избытка жизненно важных макро- и микроэлементов.

Данные результаты подтверждают гипотезу палеонтологов ТГУ о том, что причиной массового вымирания мамонтов стал геохимический стресс, возникший из-за минерального голодания вследствие серьёзных экологических изменений на планете, пишет vesti.ru.

Результаты исследования доступны в одном из престижных журналов издательства Elsevier в области наук о четвертичном периоде Земли – Quaternary International.