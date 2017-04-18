Спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев предложил наказывать за похищение невест тюремным заключение на срок до трех лет. Он также поручил подготовить соответствующий законопроект.
«В последнее время, несмотря на предпринимаемые властями, общественностью региона мерами, в республике и других регионах Северного Кавказа зафиксированы случаи похищения невест. В связи с этим решил инициировать принятие Государственной думой закона, предусматривающего ответственность за похищение человека с целью вступления в брак», — рассказал Евлоев.
«Примечание к 126 статье («Похищение человека») освобождает лицо, добровольно освободившее похищенного, от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Мы же считаем, что за похищение человека с целью вступления в брак этой статьей УК должно быть предусмотрено три года лишения свободы», — отметил Евлоев.
По его словам, он поручил парламентариям республики детально рассмотреть вопрос и разработать законопроект.
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Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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РАК
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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Би-би-си, Сеул