В парламенте Ингушетии предложили лишать свободы похитителей невест

Спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев предложил наказывать за похищение невест тюремным заключение на срок до трех лет. Он также поручил подготовить соответствующий законопроект.

«В последнее время, несмотря на предпринимаемые властями, общественностью региона мерами, в республике и других регионах Северного Кавказа зафиксированы случаи похищения невест. В связи с этим решил инициировать принятие Государственной думой закона, предусматривающего ответственность за похищение человека с целью вступления в брак», — рассказал Евлоев.

Он подчеркнул, что зачастую истории с похищением невест приводят к кровопролитию. По его словам, действующий УК не учитывает общественную опасность этого деяния, пишет gazeta.ru.

«Примечание к 126 статье («Похищение человека») освобождает лицо, добровольно освободившее похищенного, от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Мы же считаем, что за похищение человека с целью вступления в брак этой статьей УК должно быть предусмотрено три года лишения свободы», — отметил Евлоев.

По его словам, он поручил парламентариям республики детально рассмотреть вопрос и разработать законопроект.