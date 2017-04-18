Впервые за 400 лет к Земле приблизится крупный астероид

Огромный астероид 2014 JO25, за свои габариты прозванный «Скала» в честь актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, пролетит мимо Земли 19 апреля. Информация была опубликована на официальном портале NASA.

Хотя угрозы столкновения нет, он пролетит очень близко для астероида такого размера (650 м) — на расстоянии 1,8 млн км от Земли. На такой дистанции по несколько раз в неделю мимо Земли проносятся более мелкие астероиды, однако такой крупный пролетит столь близко впервые за долгое время.

В прошлый раз 2014 JO25 приближался к Земле 400 лет назад, а в следующий появится только после 2600 года, пишет gazeta.ru.

В NASA отмечают, что астероид можно будет увидеть даже с помощью обычного оптического телескопа. Для тех, у кого телескопа нет, будет организована трансляция с помощью проекта Virtual Telescope Project. Она начнется в 22.30 млд (7.30pm UTC).