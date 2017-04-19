У двух граждан Франции, задержанных во вторник по подозрению в подготовке вооруженных нападений, при обыске обнаружены три килограмма взрывчатки, огнестрельное оружие, флаг запрещенной экстремистской группировки "Исламское государство" и джихадистская литература, сообщил генпрокурор страны Франсуа Молин.
Подозреваемых задержали в Марселе представители спецподразделения полиции и разведки после нескольких дней поисков. Одному из них 23 года, а второму - 29 лет.
Сообщается, что они планировали устроить нападения на мирных жителей на манер того, которое было совершено в Париже осенью 2015 года.
По мнению представителей правоохранительных органов, оба задержанных попали под влияние радикальных идей, когда ранее отбывали тюремный срок, пишет ВВС.
Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль сообщил, что задержанные - граждане Франции. Нападения могли произойти уже в ближайшие дни, добавил глава МВД, но не уточнил, где.
Во Франции 23 апреля пройдут президентские выборы. С ноября 2015 года, когда были совершены несколько нападений в Париже, в стране действует режим чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение позволяет властям запрещать массовые демонстрации, закрывать общественные места и ограничивать движение в отдельных районах. Улицы французских городов помимо полицейских сейчас патрулируют и военнослужащие.
Несмотря на усиленные меры безопасности, французским властям не удалось предотвратить несколько серьезных терактов, жертвами которых стали десятки человек.
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Би-би-си, Сеул