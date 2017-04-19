США пересматривают программу выдачи рабочих виз иностранцам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре программы распределения временных рабочих виз, используемой для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников.

Он подписал указ, известный как "Покупай американское, нанимай американцев" (Buy America, Hire America) во время визита на завод в американском штате Висконсин.

В рамках своей предвыборной кампании "Америка прежде всего" (America First) Трамп обещал полностью закрыть программу получения временной рабочей визы H-1B.

Трамп получил министерствам внутренних дел, юстиции и национальной безопасности внести предложения по изменению программы, позволяющей американским работодателям нанимать сотрудников из-за рубежа.

"Этой мерой мы посылаем мощный сигнал всему миру, что мы будем защищать наших работников, защищать наши рабочие места и наконец поставим Америку на первое место", - заявил Трамп.

Правительство США распределяет 85 тысяч временных рабочих виз H-1B среди иностранцев с помощью лотереи, в основном программа используется в технологической отрасли, сообщает ВВС.

Цель администрации президента - убедиться, что подобные визы выдаются только самым квалифицированным или высокооплачиваемым заявителям, рассказали Би-би-си два чиновника.

Представитель администрации Трампа в понедельник заявил, что визы должны выдаваться высококвалифицированным работникам, однако зачастую в рамках программы в США приезжают люди с невысокой квалификацией, которые зарабатывают меньше, чем те, кого они призваны заменить.

В прошлом году компанию Disney обвинили в том, что она использует визовую программу для увольнения американских сотрудников и найма иностранцев с более низкой зарплатой.

По данным Рейтер, более 15% сотрудников Facebook в США в прошлом году работали по временной рабочей визе.

Жена Трампа Мелания приехала в США именно по визе H-1B на заре своей модельной карьеры.