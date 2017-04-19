Цукерберг обещает сделать выводы из публикации видео убийства

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг выразил соболезнования семье Роберта Годвина, видео убийства которого было выложено в социальную сеть и оставалось доступно в течение нескольких часов.

Роберт Годвин, которому было 74 года, стал случайной жертвой Стива Стивенса - тот застрелил Годвина в минувшее воскресенье в Кливленде, штат Огайо, когда он возвращался домой из церкви.

Стивенс выложил видеозапись убийства Годвина в "Фейсбуке", а затем в видеосервисе Facebook Live рассказал о том, что совершил еще больше десятка убийств.

Во вторник Стивенс совершил самоубийство после того, как его заметили полицейские и устроили за ним погоню, сообщает ВВС.

Полиция объявила о смерти Стива Стивенса примерно за час до выступления Цукерберга на F8 - ежегодной конференции разработчиков Facebook.

Его сеть подверглась критике за то, что посты Стивенса были удалены спустя больше двух часов после того, как он опубликовал видеоклип со сценой убийства, несмотря на множество полученных за это время жалоб.