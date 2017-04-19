Вещество из слизи индийской лягушки может убивать некоторые штаммы гриппа, выяснили ученые. Это открытие может помочь в борьбе с эпидемиями этого заболевания.
Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Immunity, ученые собрали кожные выделения индийской лягушки Hydrophylax bahuvistara после умеренного воздействия электрошока.
Они проанализировали воздействие 32 пептидов из выделений лягушки на различные штаммы гриппа и обнаружили, что четыре из них могут бороться с вирусом.
В ходе тестов на человеческих кровяных клетках ученые выделили вещество "урумин", способное убивать вирус гриппа, не повреждая эритроциты.
Пептид уничтожал вирус гриппа, воздействуя на особый белок, содержащийся во многих штаммах гриппа, пишет ВВС.
Сообщается, что исследователи уже проверили воздействие препаратов на мышах.
При вакцинации урумином мыши смогли выжить после введения летальной дозы вируса гриппа H1, ставшего источником пандемии в 2009 году.
Теперь ученые рассматривают возможность создания лекарства из выявленного пептида, а также выясняют, могут ли пептиды из слизи лягушек убивать другие вирусы, в том числе лихорадку Зика.
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