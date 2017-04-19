Боевики напали на пост полиции возле монастыря на Синае

Египетский полицейский погиб в результате нападения боевиков, открывших огонь по контрольно-пропускному пункту возле древнего монастыря Святой Екатерины на Южном Синае.

Еще трое полицейских получили ранения во время стрельбы в нескольких сотнях метров от входа в церковь.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", сообщает ВВС.

Расположенный у подножия горы Синай монастырь Святой Екатерины - один из древнейших христианских монастырей мире, он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он принадлежит Восточной православной церкви.

Два дня назад в Египте произошли взрывы в двух коптских христианских церквях, в результате которых погибли 45 человек. Ответственность за эти нападения также взяла на себя ИГ.

После этих нападений в стране на три месяца ввели режим чрезвычайного положения.

В конце апреля в столицу Египта Каир должен приехать папа римский Франциск.

Египетские христиане составляют около 10% населения страны, в то время как подавляющее число жителей Египта исповедуют ислам.