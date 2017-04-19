Тереза Мэй: второго референдума о членстве в ЕС не будет

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире Би-би-си, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по "брекситу".

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за "брексит", в стране началась кампания за проведение второго референдума.

Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала несколько миллионов подписей, сообщает ВВС.