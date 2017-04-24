Новую оросительную систему построят в Кагульском районе

В Кагульском районе монтируют новую оросительную систему. Она охватит 530 гектаров сельхозземель между селами Кирканы и Зернешты. Воспользоваться ею смогут владельцы 300 участков. Фермеры уверены, что налаженная ирригация позволит собирать урожаи в два раза больше. Стоит проект два миллиона долларов. Эти средства предоставило правительство США.

У Ефима Томояну из села Зырнешты 160 гектаров земли, на которых он выращивает овощи и зерновы́е. С началом строительства новой ирригационной системы у фермера появилась возможность орошать 56 гектаров, а со временем к ним можно будет прибавить еще 70.

«Даже в засушливые годы можно будет собрать хороший урожай. А значит, вырастут доходы. Минимальный прирост урожайности составит 20-30%», - сказал фермер Ефим Томояну.

Появление оросительной системы заставило фермера задуматься о расширении бизнеса.

«Хочу в нынешнем году увеличить на десять гектаров площади под овощные культуры. Мой сын пока учится, но уже рвется открыть собственный бизнес. Вот думаю предоставить ему такую возможность. Помогу на первом этапе - с посеом, а дальше - сам», - продолжил Ефим Томояну.

Инженеры отмечают, что такой тип систем для нашей страны в новинку.

«Это модульная ирригационная система - с насосной станцией домашнего типа и насосом подводного погружения. Это дает множество преимуществ и позволяет эксплуатировать систему эффективнее, в зависимости от потребности земли во влаге».

Координаторы проекта намерены поставить подобные системы и в другие населенные пункты.

«Хотим изучить все централизованные ирригационные системы в Молдове, определить их преимущества и недостатки, а также необходимость в реабилитации. Результаты такого исследования мы передадим в правительство, чтобы в дальнейшем продвигать ирригационные системы при финансовой поддержке доноров», - заявила директор Фонда устойчивого развития Валентина Бардажан.

При содействии программы «Компакт» между селами Кирканы и Зернешты восстановили дренажную систему на площади более четырех с половиной тысяч гектаров, а также десять оросительных модулей.

Отсутствие ирригации является для аграриев южных регионов страны одной из основных проблем. Засуха 2012 года обернулась для них убытками в 750 миллионов леев.





