МВД намерено увеличить количество женщин в штате

В ближайшее время число женщин - полицейских значительно возрастет. Их станет больше как на руководящих должностях, так и в патрульной службе. Об этом заявил замминистра внутренних дел Дорин Пуриче в рамках пресс-клуба, организованного делегацией ЕС в Молдове. На встрече обсуждалась стратегия развития молдавской полиции.

В штате Генинспектората полиции работают чуть больше десяти процентов женщин. Министерство внутренних дел намерено удвоить их число.

"До конца 2020 года мы взяли обязательство увеличить до 25% количество женщин-сотрудников. В том числе женщин-офицеров на различных руководящих должностях", - заявил замглавы МВД Дорин Пуриче.

Глава Генинспектората отметил, что женщин будут брать и в патрульные экипажи полиции.

"Когда инспектор на дороге - женщина, случаев проявления агрессии меньше. Международная практика показывает, что люди по-другому себя ведут, когда разговаривают с женщиной-полицейским", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Кроме того, МВД намерено закупить больше машин для перевозки и отремонтировать следственные изоляторы.

"За четыре года их станет 15, все они будут находиться возле судебных инстанций", - продолжил глава ГИП Александр Пынзарь.

Стратегия развития полиции предусматривает также реформу войск карабинеров, внедрение принципов деятельности коммунитарной полиции и борьбу с коррупцией.

Стоимость реорганизации составляет более 57 млн евро. 200 тысяч евро выделит Министерство финансов, остальную сумму предоставит Евросоюз.







