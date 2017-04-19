Айсберг превратил канадский городок в туристическую Мекку

Маленький городок на канадском острове Ньюфаундленд вдруг превратился в туристическую достопримечательность и все благодаря красивейшему - одному из первых в этом сезоне - айсбергу.

Канадская телекомпания CBC News сообщает, что в пасхальный уикенд трасса, ведущая к городку Ферриленд, была запружена машинами: фотографы - профессионалы и любители - приехали, чтобы сфотографировать плавучую ледяную гору.

Территория у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор известна в народе под названием аллеи айсбергов из-за огромного количества ледяных глыб, каждую весну дрейфующих из Арктики.

Часто эти айсберги зажаты морским льдом, это обычно длится до конца весны или начала лета, но, похоже, что этот айсберг сел на грунт и может остаться на одном месте, предположил мэр города Эйдриан Кавана в интервью The Canadian Press.

Этот достаточно большой айсберг "поселился" недалеко от побережья, предоставляя замечательную возможность для фотографирования, сказал мэр.

Большая часть айсбергов обычно скрыта под водой, поэтому, когда они приближаются к берегу, айсберги часто садятся на мель, передает ВВС.

Такой красивый айсберг неподалеку от берега - хорошая новость для туроператоров, сказал один из предпринимателей радиостанции CBC Radio.

"Аллея айсбергов" уже начала высокий сезон. Сообщается о сотне дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане - гораздо больше, чем обычно для этого времени года.