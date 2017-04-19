Российские математики нашли способ расшифровать манускрипт Войнича

Ученые Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук пришли к выводу, что манускрипт Войнича написан на двух языках с исключением гласных букв.

По мнению экспертов, содержимое рукописи зашифровано по следующему принципу: из текста, записанного на двух языках, удаляются гласные и пробелы. Получившиеся наборы символов соединяют в новый текст, предварительно разбросав по нему пробелы.

По мнению экспертов, примерно 60 процентов текста написано на английском или немецком языке, а остальная часть на одном из романских языков — итальянском или испанском — или латыни.

К подобным выводам российские специалисты пришли, проведя статистический анализ текста в рукописи Войнича. В частности, сравнивались буквосочетания и расстояния между ними, показатель Херста для разных языков и спектральный портрет матрицы двухбуквенных сочетаний.

«Однако я не знаю, насколько важным на сегодняшний день представляется понимание текста как такового, потому что, судя по рисункам, там объясняется, в какое время года нужно сажать мак, чтобы потом получить из него опий», — считает соавтор исследования Юрий Орлов.

По его мнению, восстановить весь текст без огласовки не представляется возможным, так как вариантов осмысленных слов получается слишком много. В настоящее время ученые планируют определить языки, на которых написан манускрипт.

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами. Расшифровать ее исследователи пытаются уже несколько сотен лет, однако язык манускрипта никому не известен. Артефакт обнаружен антикваром Вильфридом Войничем в древнем южно-европейском замке Вилла Мондрагоне, пишет Лента.ру.