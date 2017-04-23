«Производство Audi e-tron начнется в 2018 году. Это будет первый электромобиль, идеально приспособленный для ежедневного использования», — сказал председатель правления компании Руперт Штадлер. На одном заряде машина может проехать до 500 километров, передает Лента.ру.

«Уже в 2019 году выйдет серийная версия Audi e-tron Sportback — яркое купе, в котором с первого взгляда угадывается автомобиль с электрическим приводом», — добавил представитель марки.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).