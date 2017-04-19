Ученые сняли видео в водах Южного океана, установив камеру на спине кита. На ролик обратил внимание портал Mashable.
В проекте принимали участие исследователи из нескольких организаций.
"Ученые установили камеры, чтобы разгадать тайны, связанные с жизнью китов в Антарктике, — говорится в комментарии под видео Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Это позволило собрать информацию о том, когда и как киты едят, об их социальной жизни, даже о том, с какой силой они должны дуть и таким образом расчищать лед, чтобы дышать".
По словам исследователей, полученные данные позволяют им лучше обеспечить сохранность районов кормлений китов, пишет РИА Новости.
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Би-би-си, Сеул