Ученые показали Антарктику глазами кита. ВИДЕО

Ученые сняли видео в водах Южного океана, установив камеру на спине кита. На ролик обратил внимание портал Mashable.

В проекте принимали участие исследователи из нескольких организаций.

"Ученые установили камеры, чтобы разгадать тайны, связанные с жизнью китов в Антарктике, — говорится в комментарии под видео Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Это позволило собрать информацию о том, когда и как киты едят, об их социальной жизни, даже о том, с какой силой они должны дуть и таким образом расчищать лед, чтобы дышать".

"Нам удалось показать, что существенную часть дня киты проводят за отдыхом и общением, а питаются в основном вечером и ночью", — отметил ведущий специалист по изучению китов Ари Фридлэндер.

По словам исследователей, полученные данные позволяют им лучше обеспечить сохранность районов кормлений китов, пишет РИА Новости.