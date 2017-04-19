Глава МИДЕИ провел заседание Нацкомитета по борьбе с торговлей людьми

Министр иностранных дел Андрей Галбур провел заседание Национального комитета по борьбе с торговлей людьми. В мероприятии приняли участие представители центральной публичной администрации, международные партнеры и члены профильных неправительственных организаций.

Как сообщает Молдпрес, глава молдавской дипломатии приветствовал избрание представителей Молдовы в состав Комитета сторон Конвенции Совета Европы по борьбе с торговлей людьми и Группу экспертов по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА). Также вице-премьер Андрей Галбур призвал принять участие все национальные органы власти, ответственные за завершение до окончания срока Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 2017-2022 гг. и Плана действий на 2017-2019 гг., в соответствии с рекомендациями, указанными в докладах Государственного департамента США и ГРЕТА. МИДЕИ будет продвигать проект в правительстве для рассмотрения и утверждения.

Среди уже предпринятых Молдовой мер в области борьбы с торговлей людьми числятся и закон о реабилитации жертв преступлений, который регламентирует и финансовую компенсацию со стороны государства ущерба, причиненного преступлением, в том числе жертвам торговли людьми, который вступит в силу 1 января 2018 г., открытие центра срочного размещения детей жертв и потенциальных жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговлей детьми, а также проведение кампаний по информированию, семинаров, рабочих ателье и др.

Также на заседании были заслушаны и утверждены Национальный доклад в области борьбы с торговлей людьми на 2016 г., внедрение Национального плана на 2014-2016 гг., Доклад о реализации Стратегии национальной системы и Доклад о ситуации с преступностью в 2016 г., касающийся области борьбы с торговлей людьми.