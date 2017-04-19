Обнявшиеся девы из Помпеев оказались мужчинами

Одной из примечательных находок во время раскопок в Помпеях были останки двух обнявшихся людей. Их идентифицировали как женщин и предполагали, что это могли быть сестры или мать с дочерью. Однако теперь ученые провели ДНК-анализ окаменелых останков и выяснили, что тела принадлежали мужчинам, не состоящим в родстве.

"Помпеи никогда не перестают удивлять. Мы всегда считали, что это женские объятия, но компьютерная томография и ДНК показали, что перед нами мужчины", — комментирует управляющий центром изучения Помпеев Массимо Осанна.

В течение последних двух лет реставраторы работали над сохранившимся гипсовыми останками 86 жертв, которые были погребены в Помпеях. Тела «двух дев» были обнаружены в начале XX века. Погибшие лежали лицом друг у другу, причем голова одного покоилась на груди другого.

Анализ костей и зубов показал, что один из погибших — молодой человек 18 лет, а второй — мужчина в возрасте 20 лет или старше, передает Моя планета.

Извержение Везувия произошло 24 августа 79 года н. э. Тогда погибло около 16 000 человек. Они фактически запеклись заживо из-за высоких температур, а города оказались погребены многометровым слоем вулканических выбросов на долгие столетия.

Первые раскопки, которые были проведены лишь в XVIII веке, открыли ученым улицы, дома с сохранившейся обстановкой, останки людей и животных. В настоящее время еще 23% Помпеев покоятся под пеплом.