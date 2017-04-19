Malaysia Airlines будет отслеживать полеты самолетов из космоса

Авиакомпания Malaysia Airlines, рейс которой пропал с экранов радаров три года назад, подписала соглашение об отслеживании маршрутов полетов из космоса, передает агентство Блумберг.

Malaysia Airlines достигла соглашения с компаниями Aireon, SITAONAIR и FlightAware, которым позволит отслеживать полеты своих самолетов в любой точке мира, в том числе в приполярных районах и наиболее отдаленных местах, сообщила компания Aireon.

Сама компания Aireon планирует начать эксплуатацию новой системы спутников совместно с оператором Iridium Communications в 2018 году для осуществления мониторинга воздушного сообщения по всему миру.

Агентство отмечает, что большинство международных авиарейсов сообщают о своем местоположении при помощи технологии АЗН-В и сигналов, которые прослеживают как из космоса, так и с земли, пишет РИА Новости.

"Отслеживание полетов в реальном времени долгое время было целью авиации. Мы гордимся тем, что стали первой авиакомпанией, принявшей такое решение", — заявил главный управляющий директор компании Изхам Исмаил.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.

Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.