Авиакомпания Malaysia Airlines, рейс которой пропал с экранов радаров три года назад, подписала соглашение об отслеживании маршрутов полетов из космоса, передает агентство Блумберг.
Malaysia Airlines достигла соглашения с компаниями Aireon, SITAONAIR и FlightAware, которым позволит отслеживать полеты своих самолетов в любой точке мира, в том числе в приполярных районах и наиболее отдаленных местах, сообщила компания Aireon.
Сама компания Aireon планирует начать эксплуатацию новой системы спутников совместно с оператором Iridium Communications в 2018 году для осуществления мониторинга воздушного сообщения по всему миру.
Агентство отмечает, что большинство международных авиарейсов сообщают о своем местоположении при помощи технологии АЗН-В и сигналов, которые прослеживают как из космоса, так и с земли, пишет РИА Новости.
"Отслеживание полетов в реальном времени долгое время было целью авиации. Мы гордимся тем, что стали первой авиакомпанией, принявшей такое решение", — заявил главный управляющий директор компании Изхам Исмаил.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.
Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.
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