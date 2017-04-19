В Лондоне арестован миллионер и владелец команды Formula-1

Полиция Лондона арестовала по запросу властей Индии Виджая Маллью, обвиняемого на родине в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

Миллионер был арестован после прибытия в центральный полицейский участок Лондона и предстанет перед Вестминстерским магистратским судом не позднее 18 апреля.

Консорциум из 13 банков во главе с State Bank of India добивается возвращения ранее предоставленных подконтрольной Маллье авиакомпании Kingfisher займов на общую сумму около $1,34 млрд.

Маллья возглавляет совет директоров пивоваренной компании United Breweries, контролирующей примерно половину пивного рынка Индии, а также владеет участвующей в гонках Formula 1 командой Force India.

В 2010 году состояние Малльи оценивалось журналом Forbes в $1,45 млрд, однако уже по итогам 2012 года он выбыл из списка миллиардеров, а в 2014 году покинул и список ста богатейших индийцев.