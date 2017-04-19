МВФ улучшил прогноз экономического роста Молдовы

Экономический рост в Молдове в 2017 г. будет одним из самых высоких на постсоветском пространстве и составит 4,5%. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), подготовленном к годовому собранию МВФ в Вашингтоне.

Как сообщает Инфотаг, в прошлом докладе, который был обнародован в октябре 2016 г., МВФ прогнозировал на этот год рост ВВП РМ на 3%.



На 2018 г. Фонд предрекает рост молдавской экономики на 3,7%. Оценка инфляции в Молдове, наоборот, ухудшена с 4,4% до 5,5% в этом году. А на будущий МВФ ожидает ее даже в размере 5,9%.



По прогнозам МВФ, мировая экономика прибавит 3,5% в 2017 г. и 3.6% - в 2018 г.



"Мировая экономическая активность следует за циклическим восстановлением в инвестиционном, производственном и торговом секторах", - считают эксперты Фонда.



Всемирный банк в январском докладе "Глобальные экономические перспективы 2017 г." прогнозировал темпы роста экономики РМ в пределах 2,8% при ожидаемом росте мировой экономики на 2,7%.



По оценкам минэкономики, национальная экономика в 2017 г. вырастет на 3,5% при пессимистическом сценарии и на 6,5% - при оптимистическом. Об этом заявил в марте вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, считающий, что рост будет достигнут за счет развития сельского хозяйства, промышленности, услуг и роста налогов на импорт.



В 2016 г. ВВП Молдовы превзошел самые смелые прогнозы, увеличившись на 4,1%.