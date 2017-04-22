Предпринимателей, присвоивших пожертвования для детей, задержали в Хынчештском районе

Прокурорами Хынчештского района задержаны два предпринимателя, присвоившие 52,5 тысячи евро, пожертвованных итальянской благотворительной организацией Activ Hilfe Fur Kinder для нужд детей-инвалидов.

Как передает Инфотаг, мошенничество имело место в 2011-2012 гг., когда одна из строительных компаний Хынчешть стала подрядчиком по строительству реабилитационного центра и бассейна в доме-интернате для детей с отставанием в умственном развитии.

Иностранные благотворители всего передали более 230 тыс. евро, а работы должны были завершить, исходя из двух подписанных контрактов, к 1 августа 2013 г. Однако, до сих пор освоено лишь 177 тыс. евро, а 52,5 тыс. евро были присвоены директором и администратором фирмы-подрядчика (отцом и сыном).



Прокуроры расценивают совершенное мошенничество как нанесение ущерба благотворительной организации в особо крупных размерах. Предпринимателям грозит до 15 лет лишения свободы.