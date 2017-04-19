Разбился военный вертолет в Греции, погибли четыре человека

Военный вертолет разбился на северо-востоке Греции, четверо военнослужащих погибли, один госпитализирован, в ВС страны объявлен трехдневный траур.

Утром в среду вертолет сухопутных сил UH-1H, на борту которого были пять человек, выполнял запланированный полет из Ларисы в Козани. Вертолет упал в районе Сарантапору.

В ходе поисково-спасательной операции найдены тела четверых военнослужащих, все они опознаны. Ранения получила женщина-военнослужащая, она госпитализирована, ее жизнь вне опасности, сообщил Генштаб национальной обороны.

На место происшествия вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, ведется расследование причин аварии, сообщает РИА Новости.

Приказом министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в ВС объявлен трехдневный траур, флаги в частях будут приспущены, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр связался с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, премьер-министром Алексисом Ципрасом, лидером парламентской оппозиции Кириакосом Митсотакисом, председателем парламентского комитета по иностранным делам и обороне Костасом Дузинасом.

Министр национальной обороны Камменос, заместитель министра обороны Димитрис Витсас и начальник Генштаба Эвангелос Апостолакис выразили свои соболезнования семьям погибших военнослужащих.