Слободзея: женщина разбила кирпичом машину экс-супруга

Разборки в Слободзее накануне вечером 40-летней местной жительницы с приехавшим бывшим мужем закончились печально для его машины.

Разгневанная экс-супруга после словесной перебранки разбила кирпичом лобовое и заднее стёкла иномарки, повредила правую дверь. Однако на этом ссора не закончилась. При повторном визите мужчины, уже на велосипеде, бывшая жена порезала ножом оба колеса, передает Инфотаг.

Пострадавший обратился к местным правоохранителям с просьбой унять бывшую супругу и хочет получить компенсацию нанесенного ущерба.