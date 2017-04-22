Контрабанду на четверть миллиона леев нашли у жителя Окницкого района

У жителя села Волчинец, Окницкого района, полицией изъято товаров широкого потребления без документов о происхождении на четверть миллиона леев.

В двух, принадлежащих ему автомобилях, найдены чай и кофе, игровые приставки для детей, колготки, гигиенические принадлежности. Полиция предполагает, что товар был завезен контрабандным путем с Украины.

Товар будет конфискован, а 37-летнему мужчине грозит штраф до 4,5 тыс. леев, передает Инфотаг.