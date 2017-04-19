Госпитализирован Джордж Буш-старший

В Хьюстоне госпитализирован 41-й президент США Джордж Буш-старший – у него обнаружена легкая форма пневмонии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш поступил в госпиталь Хьюстона 14 апреля на обследование в связи с непрекращающимся кашлем, который не позволял ему нормально отдыхать. Впоследствии у него была выявлена легкая форма пневмонии, лечение которой дало положительный результат", – уточнил Макграт.

Бывший лидер США "находится в очень хорошем состоянии и останется под дальнейшим наблюдением, пока полностью не восстановит свои силы", цитирует слова Макграта korrespondent.net.