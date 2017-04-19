Биологи обнаружили у рыб "коллективный разум"

Биологи открыли своеобразный "коллективный разум" у обычных рыб-колюшек, позволяющий им решать многоэтапные, сложные задачи, не обладая при этом большим и "дорогим" мозгом приматов и других более разумных животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Рыбы умеют объединять свои знания и полученный опыт и коллективно решать многоэтапные задачи по добычи пищи. Мы ожидаем, что подобное умение и системы взаимодействия между лидерами и подчиненными в группах могут помогать другим животным решать самые разные задачи, начиная с поисков новых источников пищи и заканчивая определением миграционных маршрутов", — пишут Майк Уэбстер (Mike Webster) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги.

Многие стайные или коллективные виды животных выработали за время своей эволюции удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут гибко менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. К примеру, стаи птиц могут не только летать в форме клина или линии, но и "рассыпаться" по местности, если они сталкиваются с хищниками. Аналогичным образом ведут себя рыбы, а дельфины выработали уникальные групповые тактики охоты на них, пишет РИА Новости.

Как рассказывает Уэбстер, многие из этих видов "синхронного плавания" или "синхронных полетов" не требуют сложного мозга или каких-то форм телепатии для своего существования – почти все из них описываются достаточно простыми математическими формулами и правилами, которые эволюция вывела в ходе миллионов лет развития предков таких животных.

Уэбстер и его коллеги обнаружили, что аналогичное умение характерно и для самых примитивных позвоночных – обычных рыб-колюшек (Gasterosteus aculeatus), наблюдая за тем, как две популяции рыбок, обученных решать простые задачи, действуют в новых для них условиях.

Первая стайка колюшек жила в аквариуме, на дне которого находился лабиринт, в котором была спрятана еда. Место, где находился корм для рыб, было "подсвечено" зеленым лучом светодиодной лампы, что колюшки могли использовать для быстрого поиска пищи.

Вторая группа рыб жила в другом аквариуме, еда в котором находилась в своеобразной "кормушке" – коробке из металлической сетки, в которой были проделаны два небольших лаза с каждой стороны. Рыбы, как показала практика, достаточно долго учились искать вход в эту коробку, так как запах червей, лежащих внутри нее, одинаково хорошо распространялся во все стороны.

Когда рыбы научились исполнять и ту, и другую задачу, ученые соединили головоломки и проверили, как колюшки отреагируют на подобные изменения. В некоторых случаях команда Уэбстера объединяла рыб из той и другой группы, а в других – наблюдала за действиями отдельных их представителей или пускала в аквариум рыб, совершенно не знакомых с этими загадками.

Эти опыты привели к крайне интересным результатам – оказалось, что стаи колюшек, в которых присутствовало хотя бы несколько рыб из каждой группы, вырабатывали некую форму "коллективного разума", которая помогала им быстро находить пищу, пользуясь индивидуальными знаниями отдельных особей.

Этот "разум", что интересно, работал даже при присутствии большого числа новичков в стайках колюшек, так как новые их члены просто следовали за уже обученными рыбами, повторяя их действия и достигая кормушки уже фактически в первые 10-20 секунд после начала опыта.

Наличие такой способности у относительно примитивных рыб, как считают ученые, говорит о том, что умение объединять индивидуальные знания в своеобразный коллективный "банк данных" могло играть важную роль в эволюции живой природы и формировании общественных инстинктов поведения у наших предков и других животных, способных выживать в очень разнородных условиях окружающей среды.