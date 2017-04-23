Классическую игру-стратегию StarCraft сделали бесплатной

Вышедшая 19 лет назад и почти моментально ставшая классикой компьютерных игр стратегия в реальном времени StarCraft теперь бесплатна. Скачать ее вместе с дополнением Brood War можно на официальном сайте.

Разработчик StarCraft, компания Blizzard, специальным образом доработала ее так, чтобы игра без проблем запускалась на любых современных компьютерах с Windows или на "маках".

Как отмечает Вести.ру, выпуск бесплатной StarCraft является прелюдией к полной "перезагрузке" классической игры, которая намечена на лето. Blizzard обещает выпустить StarCraft Remastered с полностью переработанной графикой и поддержкой разрешения 4K. При этом обладатели классической версии и обновленной смогут без проблем играть друг с другом онлайн.