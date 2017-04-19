Назван способ заставить себя заняться физкультурой

Ученые из Массачусетского технологического института (США) назвали способ заставить себя заниматься физическими упражнениями.

По мнению авторов, регулярным спортивным тренировкам способствуют занятия в компании друзей. При этом данный эффект лучше выражен для мужчин, чем для женщин, передает Лента.ру.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав спортивные результаты более 1,1 миллиона бегунов. В среднем каждый из них за пять лет пробежал более 350 километров. Этот показатель был тем выше, чем в большей компании людей совершались пробежки.