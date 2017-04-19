Мультсериалу "Симпсоны" исполнилось 30 лет

Знаменитому американскому мультипликационному сериалу "Симпсоны" исполнилось 30 лет. Первая мини-серия Good night ("Спокойной ночи"), посвященная жизни семьи Симпсонов, была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Мини-серии продолжительностью около двух минут выходили в эфир в течение трех сезонов.

Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. Первой показанной серией полной продолжительности был эпизод под названием Simpsons Roasting on an Open Fire.

"Симпсоны" стали самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. Он демонтировался телезрителям более чем в 100 странах, отмечает newsru.com.

Сериал поставил множество рекордов. Так, 9 февраля 1997 года "Симпсоны" превзошли "Флинстоунов" как самый продолжительный мультипликационный сериал в США. В 2004 году "Симпсоны" оставили позади "Скуби-Ду" по количеству серий. В 2005 году журнал Men's Health признал Гомера Симпсона философом десятилетия.

14 января 2010 года на канале Fox был показан 40-минутный фильм"The Simpsons 20th Anniversary Special - In 3D on Ice, посвященный истории знаменитого сериала.

В октябре прошлого года в США вышел 600-й эпизод "Симпсонов", что сделало сериал вторым в истории прайм-тайм-телешоу, преодолевшим отметку в шесть сотен серий. Пока рекорд продолжает удерживать сериал Gunsmoke ("Дым из ствола"), который выходил в течение 20 сезонов с 1955-го по 1975 год. Всего было показано 635 эпизодов. На счету "Симпсонов" больше сезонов, но пока меньше эпизодов. В 2018 году, когда должен выйти 16-й эпизод из 29-го сезона, сериал может обогнать Gunsmoke.



