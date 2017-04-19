Российские специалисты создали сухой заменитель крови

Команда ученых из Калужской области разработала сухой кровезаменитель ПАМ-3. Его использование станет альтернативой переливанию крови в случае ее потери при разных травмах. Специалисты уже успешно протестировали заменитель крови в ходе клинических испытаний.

По словам ученых, ПАМ-3 подойдет пациентам с любой группой крови и любым резус-фактором. Заменитель крови насыщает клетки и ткани кислородом, стимулирует кроветворные процессы в организме. Клинические испытания показали: ПАМ-3 безопасен для людей.



Применение ПАМ-3 позволит решить проблему нехватки донорской крови. Кроме того, при переливании крови существует риск заражения такими заболеваниями, как гепатит и ВИЧ, а при использовании ПАМ-3 - нет. Также специалисты отмечают, что для кровезаменителя не нужны особые условия хранения и транспортировки, передает meddaily.ru.