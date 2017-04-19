В Британии запретили рекламу туши для ресниц за фотошоп

Реклама туши для глаз Rimmel за "опасно роскошные" ресницы модели Кары Делевинь, в которых британское надзорное ведомство по рекламным стандартам (ASA) разглядело следы использования Adobe Photoshop.

Новая тушь для глаз Scandaleyes Reloaded продавалась под слоганом: "Предельный объем - предельная стойкость".

При этом в рекламе опущен факт коррекции ресниц искуственными вставками, а также перерисовкой линии глаз 24-летней британской модели и актрисы в ролике в ходе монтажа.

ASA постановила, что в нынешней форме реклама неприемлема для показа на телевидении и не должна впредь появляться в эфире.

В ролике закадровый голос произносит: "Rimmel представляет новую тушь Scandaleyes Reloaded на Каре Делевинь. Опасно роскошные ресницы. Новая максимально эффективная щеточка для ресниц без комочков и склеиваний. Предельный объем - предельная стойкость".

Эксперты ASA полагают, что при монтаже и пост-продакшне ролика ресницы все же были удлинены и уплотнены, что могло бы ввести покупателей в заблуждение, передает ВВС.

Представители компании-владельца марки Rimmel - Coty UK - сообщили, что коррекция ресниц модели, рекламирующей товар - стандартная в косметической индустрии практика. Как утверждают в корпорации, в процессе внесения правок в Adobe Photoshop ресницы не стали выглядеть длиннее. В Coty жалеют о решении надзорного ведомства, однако намерены подчиниться решению ASA.