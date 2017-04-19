ФСБ России уничтожила двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты

Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями.

При задержании подозреваемые оказали сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спецслужбы.

По данным ведомства, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди силовиков пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

ФСБ также сообщила, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре. При обыске в квартире подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество, коробки с гайками и религиозно-экстремистскую литературу.