Министерство экономики предлагает провести капитализацию Кишиневского стекольного завода, чтобы переоснастить предприятие и наладить выпуск продукции. Проект постановления правительства по этому поводу опубликован на его сайте для публичного обсуждения.
Согласно документу, предлагается выделить 12,5 млн. леев из государственного бюджета для государственного предприятия. Министерство экономики, которое является его учредителем в качестве представителя государства отмечает в пояснительной записке, что средства предлагается выделить с целью увеличения уставного капитала и преодоления сложной финансовой ситуации.
"В августе 2016 г. завод приостановил производственную деятельность из-за технологической аварии на стекловаренной печи. Для ее ремонта и для развития производства планируется сделать капитальные вложения в 5,5 млн. евро. Отсутствие необходимых производственных объемов в результате прекращения производственной деятельности предприятия привело к отсутствию финансовых средств, необходимых для реконструкции стекловаренной печи. Инвестиции будут сделаны как из заемных финансовых источников, собственных финансовых источников, так и из финансовых средств, предоставленных учредителем. Увеличение уставного капитала является разумным, исходя из текущей ситуации на заводе", - цитирует документ Инфотаг.
В записке отмечается также, что предприятие получило и банковский кредит в сумме 3,5 млн. евро, который будет использован, в том числе для приобретения материалов, необходимых для ремонта стекловаренной печи. Однако, в настоящее время завод не имеет финансовых средств, необходимых для выполнения инвестиционной программы.
По мнению авторов, отказ или затягивание процесса капитализации предприятия приведет к приостановлению процесса реконструкции стекловаренной печи, что повлечет за собой сокращение персонала и штрафные санкции со стороны компании, которая выполняет работы по реконструкции печи.
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