Применение зарина в Идлибе подтвердили в Организации по запрещению химического оружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) Ахмет Узюмджю заявил, что при газовой атаке 4 апреля в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог.

Как сообщает Reuters, слова руководителя организации процитировали представители британской делегации. Они утверждают, что эти данные получены после проведения необходимых анализов, передает Лента.ру.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали.

Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По объекту было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой авиабазы взлетели самолеты с запрещенными боеприпасами на борту.