РАК (22 июня - 23 июля)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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