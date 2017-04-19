Кораблекрушение в Черном море: погибли два человека

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю РФ подтвердило гибель двух членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала".

"В результате гибели судна спасен один человек. На поверхность подняты двое погибших. Судьба девяти человек остается неизвестной", - сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Он также сообщил, что "облет авиации МЧС не подтверждает разлив нефтепродуктов на месте происшествия".



Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение сегодня в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00. На борту находились 12 членов экипажа - 9 граждан Украины, двое россиян (в том числе капитан судна) и один гражданин Грузии. Спасенный - моторист, гражданин Украины.



Поисково-спасательная операция продолжается. Всего в работах задействованы 236 человек личного состава, 40 единиц техники.