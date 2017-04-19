На Титане нашли пузырящиеся моря

Планетологи из Франции и Мексики показали, что на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, находятся пузырящиеся моря. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Образование пузырей в метан-этановых морях луны происходит, как полагают ученые, из-за попадания в них азота. Связано это с интенсивным высвобождением азота, растворенного в жидких метане и этане, происходящем при небольших изменениях температуры и давления атмосферы.

Выводы ученых подтверждают наблюдения, проведенные при помощи научного инструмента RADAR (Radio Detection and Ranging) станции Cassini. Ранее ученые пришли к аналогичным выводам, смоделировав в лабораторных условиях формирование пузырей на Титане, пишет lenta.ru.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема. Небесное тело, не считая Земли, является единственным объектом в Солнечной системе, на поверхности которого присутствует жидкость.

В настоящее время исследования Сатурна и его спутников осуществляются автоматической станцией Cassini. Миссия должна завершиться 15 сентября 2017 года, последний ближайший пролет мимо Титана произойдет 22 апреля.