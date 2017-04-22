Обвиняемые в покушении на Влада Плахотнюка останутся под арестом

Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для подозреваемых в подготовке покушения на Влада Плахотнюка. Таким образом, семеро задержанных останутся за решёткой.

На прошлой неделе обвиняемых поместили под предварительный арест на 30 дней. Покушение на Влада Плахотнюка молдавские правоохранители смогли предотвратить в сотрудничестве с украинской полицией. Семь человек задержали 7-го апреля в Кишиневе, девять в тот же день - в Киеве.

По данным следствия, заказчики убийства - двое выходцев из Молдовы, которые сейчас находятся в Москве. Также прокуроры сообщили, что исполнителям обещали 200 тысяч долларов, и половину этой суммы они получили авансом.