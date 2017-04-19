В Индии министры отказались от мигалок на автомобилях

Правительство Индии приняло решение прекратить использование проблесковых маячков в кортежах официальных лиц, в том числе премьер-министра и членов кабинета министров и президента, сообщил министр финансов и обороны Арун Джейтли.

"С 1 мая красные проблесковые маячки на крышах государственных автомобилей запрещены. Не будет никаких исключений", — заявил Джейтли на брифинге по итогам заседания кабинета министров в четверг, на котором председательствовал премьер Нарендра Моди.

По его словам, Центральный закон об автотранспорте от 1989 года будет модифицирован, и поскольку закон является центральным, то принятое центральным правительством решение распространяется и на правительства штатов – региональные чиновники не смогут использовать проблесковые маячки.

Джейтли также подчеркнул, что синие проблесковые маячки могут использовать только экстренные службы. Таким образом, в стране будут использоваться лишь синие проблесковые маячки и только экстренными службами, пишет РИА Новости.

Джейтли пояснил, что решение направлено на "укрепление демократических ценностей" в Индии.

Министр транспорта Нитин Гадкари развил эту мысль.

"Правительство придерживается твёрдого убеждения, что маячки на автомобилях воспринимаются как символ культуры ВИП и им нет места в демократической стране. Они абсолютно неуместны", — заявил он агентству PTI.